Йемен обстреливает Саудовскую Аравию баллистическими ракетами

Йеменское мятежное движение хуситов - "Ансар Аллах" подвергло территорию Саудовской Аравии, в том числе объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, массированным обстрелам баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками, сообщает телеканал Almasirah.

Эти удары стали седьмой по счету атакой на Эр-Рияд – нанесены удары пятью баллистическими ракетами типа "Бадр" и двумя беспилотниками "Самад-3. Удары также были нацелены на крупнейший в мире порт для отгрузки нефти в Рас-Таннуре с использованием баллистической ракеты "Зульфугар".

Хуситы заявляют, что во время ударов атакам подверглись и военные базы королевства.