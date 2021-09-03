Тайные переговоры главы разведки Пакистана в Кабуле: первая трещина между Пакистаном и «Талибаном» наши подробности
Ранним утром 4 сентября генерал Файез Хамид, начальник Межведомственной разведки Пакистана (ISI), неожиданно прибыл в Кабул для переговоров с руководством Талибана. Детали визита не разглашаются, но понятно, что диалог одного из самых влиятельных лиц Пакистана с талибами будет непростым.
Все настолько привыкли к устоявшемуся мнению о том, что талибы являются «проектом Пакистана», что даже не задают себе простого вопроса: если это так, то почему Исламабад до сих пор не признал Талибан как единственную законную власть в Афганистане? Где обмен послами, где официальные заявления с двух сторон по поводу победы талибов?
Ничего этого нет и не предвидится, поскольку отношения Талибана и Исламабада весьма непростые. И теперь Файез Хамид пытается определить – как далеко зашли противоречия сторон и во что это может вылиться. Для Пакистана, для Афганистана и всего региона в целом.
Мало кто знает о потерях пакистанцев в ходе «глобальной войны с террором», проходившей на афганской территории. А они поражают: 80 тысяч погибших и ущерб в размере почти 150 миллиардов долларов – такой была цена, которую заплатил Исламабад от противоборства талибов и международной коалиции. Аксиома о том, что любое неблагоприятное развитие событий в Афганистане будет иметь прямое воздействие на Пакистан в очередной раз получила свое подтверждение. К сожалению – с привкусом крови.
Поэтому для Исламабада грамотное политическое урегулирование в Кабуле - без последующей борьбы за власть между различными группировками как внутри талибов, так и различными народностями внутри страны – является ключевым вопросом собственной безопасности. Который усугубляется тем, что после победы Талибана его отношение к Исламабаду существенно изменилось.
«Ни одна услуга не стоит так дешево, как уже оказанная» - непреложное правило, особенно – на Востоке. Прямые переговоры Соединенных Штатов с талибами, приведшие к выводу американских войск, и неожиданно быстрое падение Кабула укрепили имидж талибов как победителей в войне против могущественной сверхдержавы. И, кроме того, существенно повысили их самооценку.
Чему в немалой степени способствует и то, что международное сообщество склоняется к признанию Талибана как политической реальностью в Афганистане - и другой в обозримой перспективе не будет, нужно договариваться и выстраивать отношения. То есть, Пакистан из статуса эксклюзивного партнера переходит в статус «одного из партнеров», что, соответственно, снижает его ценность в глазах талибов.
Что они и не замедлили подтвердить. Во-первых, когда освободили заключенных в печально знаменитой тюрьмы, «обители скорби», Пули-Чархи, среди которых был старший командир террористической «Техрик-и-Талибан Пакистан» Маулви Факир Мухаммад.
Во-вторых, когда проявили свое недовольство по поводу ограждения афгано-пакистанской границы.
И, в-третьих, когда заявили о том, что проблема терроризма «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) должен решаться Пакистаном, а не Афганистаном, хотя боевые группы этой организации в большинстве своем находятся именно на афганской территории.
Но есть и более важная проблема – неготовность талибов признать законности линии Дюранда как международной границы между Пакистаном и Афганистаном. То есть, огромную земельную площадь, входящие сейчас в «Территорию племен федерального управления» Пакистана - около 150 тысяч квадратных километров и с населением более шести миллионов человек – талибы в Кабуле вынуждены считать своей.
Когда они вели войну против американцев – данный вопрос не поднимался. Теперь же, придя к власти, талибы - для начала - ее законность не признают. А затем вполне могут поднять вопрос о «Великом Паштунистане», что грозит территориальными спорами. Более того, непризнание линии Дюранда – вопрос, который объединяет всех афганцев, вне зависимости от их этнической и конфессиональной принадлежности. А потому талибы просто обязаны занимать в данном вопросе позицию, которая никак не может нравиться Пакистану.
Урегулирование всех этих сложных вопросов ложится на плечи тех, кто помогал талибам – пакистанскую ISI и армию. В Исламабаде понимают, что их позиции в отношении Талибана ослабли – но готовы к переговорам, а главное – к демонстрации того, что теперь Пакистан не является безусловным сторонником талибов. «Хотите сохранения отношений с нами – будьте готовы к уступкам», - как думается, это главный месседж, с которым Файез Хамид прибыл в Кабул.