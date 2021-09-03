Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:41

Ранним утром 4 сентября генерал Файез Хамид, начальник Межведомственной разведки Пакистана (ISI), неожиданно прибыл в Кабул для переговоров с руководством Талибана. Детали визита не разглашаются, но понятно, что диалог одного из самых влиятельных лиц Пакистана с талибами будет непростым. Все настолько привыкли к устоявшемуся мнению о том, что талибы являются «проектом Пакистана», что даже не задают себе простого вопроса: если это так, то почему Исламабад до сих пор не признал Талибан как единственную законную власть в Афганистане? Где обмен послами, где официальные заявления с двух сторон по поводу победы талибов?

Ничего этого нет и не предвидится, поскольку отношения Талибана и Исламабада весьма непростые. И теперь Файез Хамид пытается определить – как далеко зашли противоречия сторон и во что это может вылиться. Для Пакистана, для Афганистана и всего региона в целом. Мало кто знает о потерях пакистанцев в ходе «глобальной войны с террором», проходившей на афганской территории. А они поражают: 80 тысяч погибших и ущерб в размере почти 150 миллиардов долларов – такой была цена, которую заплатил Исламабад от противоборства талибов и международной коалиции. Аксиома о том, что любое неблагоприятное развитие событий в Афганистане будет иметь прямое воздействие на Пакистан в очередной раз получила свое подтверждение. К сожалению – с привкусом крови. Поэтому для Исламабада грамотное политическое урегулирование в Кабуле - без последующей борьбы за власть между различными группировками как внутри талибов, так и различными народностями внутри страны – является ключевым вопросом собственной безопасности. Который усугубляется тем, что после победы Талибана его отношение к Исламабаду существенно изменилось. «Ни одна услуга не стоит так дешево, как уже оказанная» - непреложное правило, особенно – на Востоке. Прямые переговоры Соединенных Штатов с талибами, приведшие к выводу американских войск, и неожиданно быстрое падение Кабула укрепили имидж талибов как победителей в войне против могущественной сверхдержавы. И, кроме того, существенно повысили их самооценку.

Чему в немалой степени способствует и то, что международное сообщество склоняется к признанию Талибана как политической реальностью в Афганистане - и другой в обозримой перспективе не будет, нужно договариваться и выстраивать отношения. То есть, Пакистан из статуса эксклюзивного партнера переходит в статус «одного из партнеров», что, соответственно, снижает его ценность в глазах талибов. Что они и не замедлили подтвердить. Во-первых, когда освободили заключенных в печально знаменитой тюрьмы, «обители скорби», Пули-Чархи, среди которых был старший командир террористической «Техрик-и-Талибан Пакистан» Маулви Факир Мухаммад. Во-вторых, когда проявили свое недовольство по поводу ограждения афгано-пакистанской границы.