В России продолжается скандал вокруг мальчика, который поспорил с Путиным

Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на российские СМИ сообщил о курьезе во время беседы Путина с учащимися во Владивостоке, посвященной началу учебного года в России. Президент России упомянул войну между Россией и Швецией во времена Петра I, а ученик Никанор Толстых поправил его, заметив, что та война называлась не Семилетней, а Северной. Глава государства поблагодарил школьника за это уточнение, но их диалог получил широкий резонанс, в том числе из-за появившихся в СМИ упреков в адрес мальчика. К тому же, и директор школы № 35 Юлия Рябцева, в которой учится Никанор Толстых заявила в интервью местной прессе: "Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов". По ее словам, возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость.

3 сентября во время пленарного заседания Восточного экономического форума его модератор Сергей Брилев поинтересовался у Путина его отношением к происходящему. Президент удивился и похвалил школьника за прекрасные знания истории Отечества, признавшись, что рад этому.

Как сообщает ТАСС, в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева, "что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?" Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. "Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я поправку школьника даже не заметил просто!" - сказал президент.

В эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что во время встречи с учащимися в "Океане" "сам по себе момент был неординарный, он был интересный". На его взгляд, "дальше была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула". "Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение, сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно", - отметил Песков. "А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету", - признал он. "Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция", - сказал представитель Кремля.

"Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - посочувствовал Песков Никанору Толстых.