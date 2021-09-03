Песков заявил, что вопрос Крыма закрыт

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи лидеров РФ и Украины, поэтому в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского "воз и ныне там". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в таком виде это не может быть пунктом повестки дня переговоров. "Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.