Британский спецназ сбежал из Афганистана в женском платье и парандже

Британское издание Daily Express распространило сенсационные подробности бегства элитарных британских подразделений из Афганистана. Как сообщает популярное в Великобритании СМИ, британское командование бросило на произвол судьбы несколько десятков военнослужащих спецназа на юге Афганистана. И спецназовцам пришлось добираться до Кабула в женском платье и парандже, чтобы скрыть лица.

Сообщается также, что спецназ Великобритании оставил на юге страны большую часть вооружения и оборудования. Уловка спецназовцев не вызвала подозрения талибов, и британцы успешно добрались в парандже до Кабульского аэропорта.