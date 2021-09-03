Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:36

Очередного эпизода телесериала «Американская история преступлений» публика в США ждала с не меньшим интересом, чем выборов президента. Всего пока вышли только две серии, но по наиболее нашумевшим в стране делам. Первый касался известного футболиста и актера О.Джей Симпсона. Он был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. В результате самого длительного судебного рассмотрения в истории штата Калифорнии, где за такое преступление полагается казнь, Симпсон был оправдан. Сам суд стал образцом того, как в Америке выносятся приговоры с расовой подоплекой. Защита убедила присяжных (из 12 человек 9 были чернокожими) в том, что имел место заговор белых полицейских, и Симпсон отделался лишь штрафом семье погибшего Голдмана в размере 33.5 миллионов долларов.

Вторая серия была посвящена убийству всемирно известного кутюрье Джанни Версаче. В тот день, 15 июля 1997 года основатель одной из крупнейших империй моды отправился в свой роскошный особняк на Оушен Драйв, что находится на этой самой респектабельной улице Лос-Анджелеса. Здесь и закончилась его жизнь — прямо на входе в собственную виллу. Он поднялся на пять мраморных ступеней и вставил ключ в замок на железных воротах. В этот момент 27-летний американец Эндрю Кьюненен, серийный убийца в бегах, дважды выстрелил в Джанни Версаче в упор и уехал на машине с ворованными номерами. Через восемь дней после гибели Джанни Версаче тело Эндрю Кьюненена было найдено в его плавучем доме в Майами. Мотивы его преступления остаются неизвестными до сих пор.

Столь подробное описание содержания предыдущих серий мне понадобилось, чтобы подчеркнуть особую «тяжесть» преступления, о котором идет речь в третьем эпизоде, что выходит в США 7 сентября. Но это не убийство, а преступники не серийные маньяки и не неприкасаемые темнокожие граждане Америки. Это - бывший президент США Билл Клинтон и практикантка Белого дома Моника Левински. Время действия - с ноября 1995 года по март 1997 года. Место - Белый дом, Овальный кабинет и другие помещения. Суть преступления - занятия оральным сексом. Частота - 9 раз. Серия называется «Импичмент», но речь идет не о рассмотрении морального проступка экс-президента в конгрессе. В палате представителей, оно, как известно, закончилось вынесением импичмента, но сенат своих коллег не поддержал. В центре внимания — жизнь самой Моники Левински, которая является не просто консультантом серии — «Импичмент» рассказывает всю историю интимных отношений с Клинтоном ее словами. «Такое впечатление, что в 1998 года наша культура создала вторую Монику Левински, которая не имеет никакого отношения к реальной персоне, - говорит писательница и исполнительный продюсер сериала Сара Бургес. – А мы представляем настоящую Монику со всеми ее переживаниями после случившегося и рассказываем о том, что она делает сейчас».

Детали отношений с Клинтоном — от пятна «органической деятельности» президента на голубом платье Левински до сигары, которая использовалась во время сексуальных игр известны всему миру. Как сказала сама Моника в телешоу TED Talk в 2015 году, «в одну ночь я превратилась из совершенно частной фигуры в человека, который был унижен и полностью разрушен. Я в миг потеряла всякую репутацию и всякое уважение во всем мире». Во время первых потайных встреч в Белом доме Монике Левински был 21 год, она едва переступила порог, при котором разрешается покупать спиртное в американских барах. Клинтону на тот момент было 49 лет. Он, по словам практикантки, был «самым могущественным человеком на планете, находился в зените своей славы и своей карьеры, я же получила свою первую работу после окончания колледжа». Весь текст сценария нового эпизода сначала был показан самой госпоже Левински, с тем, чтобы не было никакого искажения правды. И она, и продюсер Брэд Симсон особое внимание уделили тому, чтобы показать: отношения с Клинтоном были полностью взаимными, президент ни к чему не принуждал девушку, она просто была в него безумно влюблена. В чем же тогда преступление по замыслу авторов сериала? В том, что Клинтон публично и под присягой отрицал связь с практиканткой? Но об этом уже шла речь на слушаниях в конгрессе на рубеже веков.

Преступление, насколько можно понять сам замысел авторов сериала, совершила, может быть, совсем не желая этого, Америка, когда заставила проходить молодую девушку через все эти испытания и повергая ее чудовищному давлению. В документальном фильме Hillary Билл Клинтон, хотя и в скрытой форме, приносит извинения Левински. «Я себя ужасно чувствую от того, что ее жизнь определило ЭТО, что было по отношению к ней несправедливо, - говорит он. – Годами я наблюдал ее возвращение к нормальной жизни, но что такое для нее была нормальная жизнь никто не знает». Возвращение к жизни состояло в следующем: в 1999 году у Левински появилась своя линия по производству женских сумочек, потом она стала представительницей компании по снижению веса под названием Jenny Craig, ее несколько раз приглашали в различные телевизионные ток-шоу. В Вашингтоне она была слишком узнаваемой и Моника решает переехать в густонаселенный Нью-Йорк. Но и там ей не удается затеряться в толпе. На улице ее начинают преследовать группы мужчин с оскорблениями. Таблоиды не устают печатать ее фотографии на первых полосах под заголовками: «Моника есть картофельные чипсы» (крабовые котлеты и прочее), имея в виду ее полноту. Порвать с этим Левински смогла в 2005 году, когда переехала в Лондон, там она поступила на учебу в London School of Economics, который закончила со степенью магистра наук. В последние пять лет она выступает с лекциями о вреде широко распространенного в мире буллинга — травле одного человека другими людьми (сначала применявшийся лишь, когда речь шла об отношениях детей в школе, он теперь распространился и на все возрасты) и сотрудничает c anti-bulling центром, основанным МакКензи Безос, бывшей женой основателя Amazon Джефа Безоса.