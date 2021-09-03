В Гвинее началась гражданская война

В Гвинее - попытка госпереворота. Мировые СМИ сообщают о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые в настоящий момент вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде, который управляет страной с 2010 года.

В 2008 году предыдущий президент - представитель военной хунты Муса Дади Камара был ранен в голову и вывезен из страны.

28 сентября 2013 года прошли парламентские выборы, итогов которой оппозиция не признала.

12 октября 2016 года в результате переговоров между президентом Конде, представителями оппозиции и гражданского общества, а также при участии международных наблюдателей, было достигнуто политическое соглашение, состоящее из 12 частей, реализация которых должна была обеспечить нормализацию отношений между политическими блоками и в гражданском обществе. Соглашение должно было помочь в подготовке к проведению открытых и независимых парламентских выборов в 2018 г. и президентских - в 2020 году.