Талибы простили Германию. И рассчитывают на нее

"Талибан" рассчитывает установить крепкие отношения с Германией на официальном уровне, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

"Мы хотим крепких и официальных дипломатических отношений с Германией", - заявил Муджахид в интервью газете Welt am Sonntag. Об этом передает ТАСС.

Он отметил, что в прошлом веке немцы "поспособствовали многому хорошему" в Афганистане. "К сожалению, потом они присоединились к американцам. Но сейчас это прощено", - добавил он. Как пишет газета, талибы рассчитывают на финансовую, гуманитарную помощь, поддержку в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и образования.