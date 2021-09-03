Турецкие и азербайджанские военные продолжают совместную подготовку
“Турция и Азербайджан запустили новый проект совместного военного сотрудничества под названием ”братская бригада”. Речь идет об организации совместной деятельности вооруженных сил двух государств, планирования обучения и управления".
Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.
P.Кара сказал, что в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана и соответствующие подразделения вооруженных сил Турции продолжают совместную подготовку.