Турецкие и азербайджанские военные продолжают совместную подготовку

“Турция и Азербайджан запустили новый проект совместного военного сотрудничества под названием ”братская бригада”.  Речь идет об организации совместной деятельности вооруженных сил двух государств, планирования обучения и управления".

Об этом заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

P.Кара сказал, что в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана и соответствующие подразделения вооруженных сил Турции продолжают совместную подготовку.