Афганских студенток переодели в паранджу. И завели к старикам в аудиторию
Движение "Талибан" обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить паранджу - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщает Интерфакс.
Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.
При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.
Талибы распорядились, чтобы занятия для учащихся женского пола вели либо преподаватели женщины, либо - пожилые мужчины "с хорошей репутацией в том, что касается поведения".