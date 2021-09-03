Афганских студенток переодели в паранджу. И завели к старикам в аудиторию

Движение "Талибан" обязало женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить паранджу - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз, сообщает Интерфакс.

Такое решение талибы озвучили в преддверии нового учебного года, который в Афганистане стартует в ближайший понедельник.