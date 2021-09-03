«95% граждан Грузии азербайджанского происхождения при телевизионном опросе заявляют, что категорически требуют моего возвращения в Грузию. Что только при моей власти им жилось спокойно, мирно и у них не было страха перед завтрашним днем». Об этом заявил на своей странице в фейсбуке экс-президент Грузии, ныне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Свое утверждение Саакашвили подкрепил репортажем корреспондента азербайджанского интернет-ТВ – Актуал ТВ из Марнеульского района. Большинство опрошенных граждан Грузии азербайджанского происхождения заявляют, что поддерживают идею возвращения М.Саакашвили во власть.