Главный инфекционист США об опасности наступающего штамма «Мю»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что у «мю»-штамма коронавируса есть ряд мутаций, которые могут указывать на возможность уклоняться от защиты определенных антител.

Как сообщает РИА Новости, Фаучи отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов. По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к «мю»-штамму относятся очень серьезно. При этом иммунолог подчеркнул, что на территории США сейчас по-прежнему доминирует «дельта»-штамм вируса.