Помощник президента Азербайджана вновь о мандате российских миротворцев в Карабахе

Он отметил, что деятельность и операции российских миротворцев в Карабах е осуществляются в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении.

Об этом в интервью Би-би-си заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Все еще продолжаются определенные дискуссии относительно дополнительных правовых механизмов, связанных с мандатом российских миротворцев в Карабах е".

По словам Гаджиева, трехстороннее соглашение от 10 ноября определило "политические и в некоторой степени правовые рамки" для миротворческих сил:

"Что касается дополнительных соглашений и дополнительных правовых механизмов по мандату миротворцев, то между сторонами были первичные контакты по этому вопросу, и определенные прения все еще продолжаются".

"Весь Карабах является суверенной территорией Азербайджана, международное сообщество признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и в соответствии с заявлением от 10 ноября миротворческие силы временно размещены в определенной части Карабахского региона Азербайджана", - отметил помощник президента.

По его словам, в настоящее время на всех освобожденных территориях начались работы по реконструкции.

"Основной вопрос, стоящий перед нами сейчас, - это осуществление строительных, реконструкционных работ на этих территориях. За последние 30-40 лет в мировом масштабе это беспрецедентные проекты, осуществляемые государством", - подчеркнул Гаджиев.