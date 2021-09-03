Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу был остановлен через несколько минут после начала. Об этом сообщает BBC News.

Издание пишет, что бразильские чиновники посчитали, что четверо аргентинских игроков, выступающих в английской Премьер-лиге, нарушили правила 14-дневного коронавирусного карантина. В чемпионате Англии играют Мартинес, Ромеро, Ло Челсо и Буэндиа, представляющие Аргентину.

Зрители начали покидать арену "Коринтианс" после того, как на поле вышла полиция и игра была остановлена.