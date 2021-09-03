Младший сын Каддафи бежал в Турцию

Младший сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Саади покинул в воскресенье Ливию из соображений личной безопасности. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну и вылететь в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора.

Саади Каддафи является третьим сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. После свержения режима Каддафи он бежал в Нигер, но в 2014 году был экстрадирован властями этого государства. Несколько лет он провел в тюрьме в Триполи, а в 2018 году был оправдан по обвинению в организации убийств и репрессий во время так называемой революции весны 2011 года, во время которой Муаммар Каддафи был зверски убит повстанцами, а в стране наступил период полного хаоса.

В то же время его брат Сейф аль-Ислам по-прежнему находится под домашним арестом, несмотря на то, что с него были официально сняты все обвинения. Сообщение об отъезде Саади Каддафи прозвучало на фоне активно обсуждаемой в ливийской прессе информации о возможном выдвижении Сейфа аль-Ислама на пост президента страны на намеченных на декабрь в Ливии выборах.