Турция осудила переворот в Гвинее

Турция осуждает попытку военного переворота в Гвинее и задержание президента этой страны Альфа Конде.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В ведомстве отметили, что в Анкаре с глубокой озабоченностью следят за происходящим в Гвинее.

В МИД подчеркнули, что Турция выступает против любых попыток незаконной смены избранных правительств.

Ранее глава отрядов спецназа Гвинеи (GFS) полковник Мамади Думбуя в прямом эфире объявил о приостановлении действия конституции, роспуске правительства и госинститутов, а также о намерении в ближайшее время подготовить проект новой конституции с участием граждан страны.