США сдали «Талибану» Афганистан, чтобы раскачать Центральную Азию турецкие источники
«Относительно захвата власти талибами озвучиваются разные мнения. Одни эксперты говорят, что «США потерпели поражение перед "Талибаном"», тогда как другие — убеждены в том, что «США развернули новую игру по дестабилизации региона». Но что на данный момент можно сказать наверняка: события в регионе повлияют не только на Афганистан и его ближайшие границы, но и на судьбу евразийского пространства», - пишет турецкая Cumhuriyyet, анализируя сложившюся ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов.
По мнению издания, регионом, который будет больше всего затронут событиями в Афганистане, является Центральная Азия: «Напомним, что США хорошо понимали значение Афганистана в период холодной войны, строили планы окружения СССР. Афганистану, занимающему важное место в «теории дуговой земли» Николаса Спайкмена (Nicholas Spykman), также придавал большое значение советник президента США Джимми Картера (Jimmy Carter) по национальной безопасности Збигнев Бжезинский (Zbigniew Brzezinski). С вмешательством СССР в Афганистан в 1979 году Бжезинский уделял большое внимание деятельности джихадистских группировок в регионе и, по его собственному выражению, стремился «создать советский Вьетнам». Когда СССР ушел из Афганистана через десять лет, потерпев поражение, это также ускорило распад Советов. Нестабильность в Афганистане вызовет миграционную волну и затронет республики Центральной Азии во всех отношениях. В Афганистане под управлением «Талибана» салафитские, джихадистские террористические организации, прежде всего ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.), могут усилиться и активизировать свою деятельность в Центральной Азии. В то же время подконтрольные ЦРУ террористические организации могут предпринять действия, направленные на дестабилизацию региона, для того чтобы препятствовать китайскому проекту «Один пояс, один путь», а также ослабить безопасность России».