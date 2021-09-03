Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:31

Новость о том, что трёхкилометровая посадочная полоса международного аэропорта Физули, построенного в беспрецедентно рекордные сроки - всего за семь месяцев (!), приняла один за другим крупнейший в мире пассажирский аэробус «А-350-500» и гигантский транспортный «Боинг 747–400», принадлежащих азербайджанским авиакомпаниям AZAL и SilkWay, повергла гражданское общество Армении в глубочайший шок…

Пока страдающая после поражения в войне посттравматическим синдромом армянская интеллигенция и широкая общественность продолжает искать виновных, проклинать врагов, сотрясать кулаками воздух и посыпать голову пеплом, Азербайджан ускоренными темпами, можно сказать блицкригом, восстанавливает освобожденные территории, превратив их в гигантскую строительную площадку. Вскоре будут введены в строй еще два международных аэропорта – в Восточном Зангезуре (в Лачине и Зангелане), строятся современные автомагистрали, высоковольтные подстанции, тоннели, системы водоснабжения, жилые массивы, восстанавливаются заброшенные предприятия и рудники, реставрируются разрушенные или оскверненные исторические, религиозные и культурные памятники… А теперь о том, как армянский народ воспринимает сегодня картину строительства и изменений на освобожденных территориях, которые в Ереване по-прежнему называют «исконно армянскими землями» или «провинциями Великого Армянского царства времен ранней Римской империи». Армяне вот уже несколько десятилетий считают эту землю своей. Впрочем, даже дикари не станут уничтожать землю, которую считают своей. А ведь именно это и делали армяне на протяжение тридцати лет оккупации азербайджанских земель….

Ну, а теперь взглянем на происходящее глазами рядовых армян. Судя по бесчисленным «лайкам» в социальных сетях, пост, опубликованный на одном из самых популярных в Армении телеграмм-канале «Баграмян-26», и позднее перепечатанный интернет-ресурсом Proarmenian можно считать своего рода ярко выраженным «криком души» институтов армянского общественного мнения: «Сегодня, - пишет автор поста, - в новом аэропорту временно оккупированной (??) Варанды (древнеримское название основанного в девятнадцатом веке Физулинского района – haqqin.az) приземлился первый азербайджанский самолёт. Но пост не об этом. Конечно же, Азербайджан не спасут его проекты, какими бы грандиозными они ни были. Враг будет разгромлен. Наши братья и сёстры будут отомщены, а наши земли - возвращены, и в этом у нас сомнения нет. Мысль о другом. Менее чем за год враг реализовал на этих землях не менее десяти инфраструктурных проектов. Дорога в Шуши (исковерканное армянами название основанного Панахали Ханом столицы Карабаха – города Шуша – haqqin.az ), тоннели через Гадрут и Мравский (исковерканное армянами название Муров-дага – haqqin.az) хребет, аэропорт в Физули и т.д. Когда как за 30 лет после войны из наших серьезных инфраструктурных проектов на память приходит всего один - дорога через Карвачар (оскверненное армянами название Кельбаджара – haqqin.az) и то, благодаря Всеармянскому фонду и Бог знает с каким количеством коррупции. В связи с этим вопрос: почему все еще жив Левон Тер-Петросян и разъезжает по Еревану в «кадиллаке», когда как он был автором первых фальсифицированных выборов и поставил начало этой практике, которую далее усовершенствовал Кочарян и Саргсян? И почему ещё жив Кочарян, который властвовал во времена такого подъема мировой экономики и потока денег, что мог реализовать и не такое, что сегодня делает Азербайджан? Но он предпочёл править как Нарцисс, строя из себя князя, воруя и убивая, а сейчас с кучкой таких же, как он, строит из себя спасителя. Или почему ещё жив Саргсян, чья семья довела коррупцию и кумовство в Армении до совершенства, и результатом их правления стал приход такой абсолютной бездарности как Пашинян? Почему живы все эти люди? Почему из-за их колоссальных преступлений мы должны были потерять свои земли и наших сыновей, а они должны ходить по земле? Мы вернём все и отомстим врагу, но, думаю, эти мерзавцы должны получить своё в первую очередь…» Логика автора поста хромает на обе ноги. Даже если бы лидеры Армении не крали деньги из казны и не плодили коррупцию во всех эшелонах власти, а вкладывали бы их в освоение «исконно армянских территорий», разгром Армении во второй карабахской войне был неизбежен – как известно, любой оккупационный режим исторически обречен, это вопрос не мировоззрения, а времени.

И потом: разве господа Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян, Пашинян пришли к власти в результате военного переворота? Разве за них не проголосовало большинство граждан Армении, которые так кичатся либерально-демократическими традициями своей страны? И кто в таком случае «мерзавцы, которые должны получить свое»? Лидеры, выполняющие наказ нации, или нация, порождая таких убогих лидеров? Негодование хищнической сущностью политических лидеров Армении подхватили коллеги автора поста из Proarmenian. Они привели в пример отца-основателя Израиля Давида Бен-Гуриона, переехавшего с семьей после своей отставки из безопасного Тель-Авива в кибуц Сде-Бокер, находящийся в пустыне Негев, где первую половину дня он, подобно Диоклетиану, выращивал овощи, а вечером занимался политикой, убеждая народ в том, как важно заселять и развивать приграничные регионы. Дескать, если бы в Физули в свое время переехал Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян или Серж Саргсян, это непременно привело бы армянское общество не к сегодняшней деградации, а к созданию современной армии, заселению «освобожденных территорий» и превращению Карабаха в неприступную крепость. Во-первых, два экс-президента – Кочарян и Саргсян открыли путь в высшие эшелоны власти в Ереване с помощью оружия «карабахского сепаратизма». То есть, Карабах послужил для этих беглецов – «степанакертской шантрапы» всего лишь трамплином для захвата власти в самой Армении. Искомой целью был не Карабах, а Ереван, и захват, а потом переформатирование выстроенной Тер-Петросяном в 1990-ые системы грабительского накопления первичного капитала, которая позже была трансформирована в основу армянской государственности - коррупционную пирамиду. После варварского грабежа семи оккупированных районов в Степанакерте ловить было нечего. Зачем же проходимцам, захватившим власть в Армении, снова переселяться в Карабах? Если Карабах вместе с вышедшей в тираж идеей «сепаратистской республики» представлял для них хоть какую-то ценность, стали бы они разменивать аскетичную жизнь полевых командиров на позолоченные унитазы в Ереване?

Во-вторых, повторюсь, параллель с премьер-министром Израиля выглядит странно и исторически безграмотно: убежденный социал-демократ Давид Бен-Гурион активно пропагандировал идею заселения юга Израиля, а не оккупированных территорий. Предположим, автор прав, и Кочарян с Саргсяном перенесли бы свою резиденцию в Карабах. С помощью каких финансовых и человеческих ресурсов им удалось бы возродить край, который был предан огню и мечу, опустошен варварской армией по их же приказу? Разрушать, чтобы потом созидать? Во имя чего? Мифологизированная идея второго армянского государства на территориях Азербайджана была априори обречена. Это был идеологический выкидыш. Мертворожденное дитя! В чем и пытался убедить своих единомышленников внезапно прозревший владелец «Кадилака» - первый армянский президент Левон Тер-Петросян. Он убеждал карабахскую тандемократию свернуть с полпути. Остановиться и принять модель азербайджанского компромиссного мира. Итог оказался более чем плачевным для «армянского политического трио» – 30 лет борьбы ушли впустую, Карабах навсегда потерян, первая армянская государственность трещит по швам, а завтрашний день доверен правителю-авантюристу… Впрочем, в Ереване уже началась охота на «политических ведьмаков», которых винят во всех смертных грехах и, в первую очередь, в нынешней деградации армянского общества: