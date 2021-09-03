«Талибан» снова заявил о захвате Панджшера

Боевики движения «Талибан» установили контроль над провинцией Панджер. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает Reuters.

Агентство отмечает, что в соцсетях появились фотографии, на которых талибы запечатлены перед воротами резиденции главы провинции.

Представители Национального фронта сопротивления, противостоящего талибам, пока не комментировали это заявление.

Афганское агентство Asvaka, в свою очередь, сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

Тем временем ресурс Afghanistan Urdu отмечает, что, по данным источников, в ходе боев за провинцию были убиты многие влиятельные командиры с обеих сторон.

Напомним, вечером 3 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что «Талибан» захватил провинцию Панджшер — последний район Афганистана, который они не контролировали. Однако эта информация не подтвердилась.

Сопротивление «Талибану» в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд — сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда. После того как талибы пришли к власти в Афганистане, они провели переговоры с силами сопротивления, однако они не привели к результату.