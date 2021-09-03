Al-Jazeera: экс-вице-президент Афганистана Салех сбежал в Таджикистан

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.

О бегстве Салеха в Таджикистан сообщают и Al Arabiya и Afghanistan International. Информацию также подтвердил и Sputnik Таджикистан. Конкретное место нахождения политика в Таджикистане на данный момент не известно.

Однако позже Салех записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию. Он заявил, что находится в Панджшере, а сообщения о его бегстве являются "пропагандой врага".