Kapital Bank предлагает бизнесу овердрафт по ставке 0% годовых

Kapital Bank предлагает выгодный продукт для бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся клиентами Kapital Bank, заплатив единовременную комиссию, могут получить овердрафт под 0% годовых.

Данный продукт позволяет бизнесу совершать операции, не имея средств на расчетном счете. Для проведения таких операций Kapital Bank предоставляет своим бизнес-клиентам овердрафтный лимит. Подключение овердрафта позволяет оперативно решать неотложные краткосрочные требования клиента. Таким образом, предприниматели и компании, воспользовавшись дополнительным финансовым ресурсом, могут своевременно исполнять свои обязательства перед деловыми партнерами.

Овердрафт Kapital Bank имеет ряд преимуществ: возможность получения средств юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в короткий срок; устранение краткосрочного дефицита средств; возможность использования на зарплатные, коммунальные и другие административные расходы; быстрый процесс утверждения; конкурентоспособный объем финансирования; возможность использования траншами; получение средств без договора при каждом финансировании и т.д.

Для подключения овердрафта можно позвонить в корпоративный информационный центр по номеру (012) 310 09 99, перейти в раздел заявок в Müştəri Bank (https://kbl.az/cbpcr) или написать на страницы Kapital Bank в социальных сетях.