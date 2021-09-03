Внезапная смерть в Пекине нового посла Германии

Посол Германии в Китае, до недавнего времени занимавший пост советника федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам, Ян Хеккер скончался всего через несколько дней после вступления в должность диппредставителя. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Берлине.

Как передало агентство dpa, обстоятельства его смерти пока до конца не ясны. Агентству AFP отказали в предоставлении дополнительной информации на этот счет.

Кресло посла 54-летний Хеккер занял лишь в августе. Как отмечает dpa, он считался доверенным лицом Меркель. C 2011 по 2015 год работал судьей в Федеральном административном суде, а с 1999 по 2011 годы - в МВД ФРГ.

Хеккер прибыл в Пекин с супругой в августе, после чего находился в обязательном для въезжающих в КНР карантине в связи с пандемией коронавируса.