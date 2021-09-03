Правительство Азербайджана продолжает свою работу по обеспечению безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что 6 сентября исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего заявления при участии Азербайджана, Армении и России.

Согласно информации МИД, за прошедший период на площади более 15 510 гектаров обезврежено более 46 486 мин и неразорвавшихся боеприпасов, 160 жителей Азербайджана погибли или были ранены при подрыве на минах, оставленных на освобожденных территориях, включая двух журналистов и официального представителя, исполнявших свои обязанности.