Баку возвращает беженцев на освобожденные земли заявление МИД
Правительство Азербайджана продолжает свою работу по обеспечению безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что 6 сентября исполняется 300 дней с момента подписания Трехстороннего заявления при участии Азербайджана, Армении и России.
Согласно информации МИД, за прошедший период на площади более 15 510 гектаров обезврежено более 46 486 мин и неразорвавшихся боеприпасов, 160 жителей Азербайджана погибли или были ранены при подрыве на минах, оставленных на освобожденных территориях, включая двух журналистов и официального представителя, исполнявших свои обязанности.
Today marks 300 days since the Trilateral Statement signed between #Azerbaijan, #Armenia and #Russia, bringing an end to the hostilities.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 6, 2021
The Government of @Azerbaijan continues its work to ensure the safe and dignified return of #IDPs to the liberated territories. pic.twitter.com/CHNMoP4cb7