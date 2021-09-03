Нефть падает после заявления Саудовской Аравии

Накануне саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Интерфакс пишет, что цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

Вслед за этой новостью цены на нефть поползли вниз. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $71,79 за баррель, это на $0,82 (1,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $68,56 за баррель, что на $0,73 (1,05%) ниже итогового значения предыдущей сессии