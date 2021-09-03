Еще одна потеря у сборной Азербайджана перед матчем с Португалией

После матча с Ирландией (1:1) в команде Джанни Де Бьязи три потери. Защитник польской «Вислы» Антон Кривоцук не сыграет из-за перебора желтых карточек, а у капитана Максима Медведева травма. Сегодня также стало известно, что с Португалией не сможет сыграть и 20-летний футболист украинского «Миная» Рустам Ахмедзаде.

Завтра сборная Азербайджана по футболу проведет свой пятый отборочный матч чемпионата мира-2022. В Баку наша команда примет сборную Португалии.

В матче с Ирландией он вышел на замену на 70-й минуте и оставил о себе хорошее впечатление. Вполне вероятно, что завтра Де Бьязи выпустил бы Рустама в стартовом составе. Увы, травма, полученная в игре в Дублине, не позволит молодому футболисту сыграть против португальцев.

Также стоит отметить, что в сборную в срочном порядке вызван футболист «Кешля» Шахрияр Алиев.

Матч Азербайджан – Португалия состоится на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.