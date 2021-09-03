В Панджшере погиб племянник Ахмад Шаха Масуда - генерал Вадуд

Ранее сообщалось, что в Афганистане погиб пресс-секретарь армии Ахмад Масуда Фахим Дашти. Sputnik Таджикистан пишет, что вместе с ним погиб и племянник Масуда (сын старшей сестры) - Абдул Вадуд Зарра, которого называли генералом Вадудом. Он был одним из командиров афганского сопротивления.

Согласно сообщению, они были убиты сразу после вечерней молитвы, когда вышли из дома Дашти, где располагался офис фронта еще со времен Ахмад Шаха Масуда. "Оба сели в машину и попали под сильный обстрел", - рассказал источник издания.

Кто стоит за этой атакой, пока точно не известно. По одной из версий, членов афганского национального фронта настиг артиллерийский снаряд талибов из неизвестного места. По второй - нападение было совершено террористами-смертниками движения, которые бросились и взорвались перед машиной.