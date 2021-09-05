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Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая более двухсот миллионов людей во всём мире, оказалась более опасной для определенной части населения. Это в основном люди преклонного возраста, а также имеющие пониженный иммунитет и страдающие хроническими заболеваниями. Особую группу риска составляют больные с хронической почечной недостачностью и перенесшие операцию по пересадке почки. На вопросы haqqin.az отвечает известный хирург-уролог, трансплантолог, главный специалист по трансплантации почек Минздрава Азербайджана доктор философии по медицине Рашад Шолан.

- Доктор Шолан, были ли случаи заражения короновирусной инфекцией у ваших пациентов? - К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции не обошла стороной и наших пациентов. Как вы знаете, эта коварная инфекция особенно опасна для лиц преклонного возраста, а также для больных с пониженным иммунным статусом и с хроническими заболеваниями. Именно в эту группу входят и наши пациенты. Как известно, больные после пересадки органа должны всю жизнь принимать иммуносупрессивные препараты для предотвращения отторжения пересаженного органа. Это, к сожалению, создает благоприятную почву для всякого рода инфекций, в особенности COVID-19. - Как налажена работа вашей трансплантологической службы в период пандемии? - С первых же дней пандемии мы тщательно следили за ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией во всем мире и, конечно, в нашей стране. Строго соблюдались все требования оперативного штаба. Нами был составлен реестр тех больных, которым была проведена трансплантация почки. Наши сотрудники по специальному графику связываются с этими пациентами для проведения просветительской работы, чтобы предотвратить риск заражения. В центре мы организовали для них своеобразную "горячую линию", чтобы в 24-часовом онлайн-режиме консультировать больных с пересадкой почки. С гордостью могу сказать, что благодаря этим действиям, мы смогли уберечь от коронавирусной инфекции большинство своих пациентов.

- Много ли пациентов в списке ожидающих пересадки почки и есть ли среди них инфицированные COVID-19? - Трансплантацию ждут достаточно много пациентов. Вообще период подготовки пациента к такой операции – очень длительный и кропотливый, ведь и реципиент, и донор проверяются по всем параметрам, все органы тщательно обследуются. Затем, уже на последнем этапе, проводятся тесты на совместимость. У трех пациентов во время проверки была обнаружена коронавирусная инфекция. К счастью, все они были молодыми и хорошо перенесли болезнь. Перенесенная коронавирусная инфекция не является абсолютным противопоказанием к трансплантации почки. После негативизации антител острой фазы мы всем трем пациентам успешно провели трансплантацию почки. Слава Богу, они полностью поправились и пересаженные почки отлично функционируют. - Вы часто ссылаетесь на достижения вашего центра. Каковы, по-вашему, его преимущества? - Наш центр единственный в регионе, который получил международную аккредитацию - золотой знак отличия Joint Commission International, США. Скажу без ложной скромности, созданное на базе Республиканского диагностического центра отделение почечных болезней и трансплантологии оказывает специализированную медицинскую помощь по всем направлениям урологии и нефрологии. Это детская урология, хирургия врожденных тяжелых аномалий у новорожденных, андрологическая хирургия, всевозможные эндоскопические и лапароскопические операции (кстати, именно наша команда является одним из пионеров лапароскопической урологии в нашей стране), хирургия опухолей мочеполовой системы на самых поздних стадиях, хирургия недержания мочи и, конечно же, трансплантология. К тому же наш центр является сверхоснащенным для выполнения этих комплексных операций. Все эти области - основные направления современной урологической науки. Одновременно наши научные работы публикуются в самых престижных научных изданиях.

- Многие СМИ называют вас самым «скоростным» и виртуозным хирургом. В чем же заключается «рецепт хирургии Шолана»? - (Смеется, – ред.) На ваш вопрос отвечу прямо: берем 30% врожденных качеств – кто-то называет это талантом, кто-то - особенностью, прибавляем 30% опыта, плюс 20% ежедневного штудирования самых современных достижений хирургической науки, ну и плюс 20% смелости. Вот и получился, как вы сказали, «рецепт хирургии Шолана». А если серьёзно, по жизни я очень набожный человек, и думаю, что все наши успехи достигаются только по Божьей воле.