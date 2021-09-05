Занятия в частных школах приостановили. А начало учебного года под вопросом

В частных школах Баку приостановлено очное обучение, которое стартовало с 1 сентября. Как стало известно haqqin.az, несколько дней назад Baku-Oxford School, British School in Baku, European Azerbaijan School и ряд других частных школ получили предписание Минобразования о приостановке очного обучения.

Несмотря на то, что руководство этих частных школ сообщило об отсутствии случаев заражения коронавирусом среди учащихся, решение о приостановке обучения осталось в силе.

Вместе с тем, как стало известно haqqin.az из информированных источников, рассматривается вопрос об отмене очного и перехода на онлайн-образование и в общеобразовательных школах, до локализации острой фазы пандемии.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть объявлено на этой неделе.