Лед тронулся? Главы разведки Турции и Сирии встретятся в Багдаде

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Хакан Фидан и руководитель Службы национальной безопасности (СНБ) Сирии Али Мамлюк встретятся в Багдаде, сообщает Türkiye.

Турецкое издание отмечает, что о встрече впервые сообщили в иракских СМИ, близких к силам безопасности, но позже газета получила подтверждение от уполномоченных должностных лиц.

"Встреча может стать началом нового процесса. Процесс, проводимый через посреднические страны, такие как Россия и Иран, не имел смысла. Участие Хакана Фидана определённо активизирует каналы дипломатии и политики и положит начало новому периоду", — рассказал Türkiye бывший начальник разведывательного управления Генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Пекин.

Пекин добавил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы миграции и ПКК.