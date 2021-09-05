Побег из «Гильбоа»: палестинцы-пожизненники бежали из строжайшей тюрьмы Израиля

Силы безопасности Израиля ведут поиски шести заключенных, осужденных за преступления в сфере безопасности, которые бежали из тюрьмы в ночь на 6 сентября. Об этом официально уведомила пресс-служба полиции еврейского государства, отметив, что в поисках задействованы вертолеты и беспилотная авиация, сообщает новостной портал Ynet.

Речь идет о тюрьме «Гильбоа», считающейся одной из наиболее охраняемых в Израиле. Предположительно, побег был осуществлен через тоннель, который заключенные рыли на протяжении многих лет. Беглецы прорыли тоннель под туалетной кабиной и выбрались через канализационную шахту.

Newsru.co.il пишет, что в этой тюрьме содержатся заключенные, приговоренные к длительным срокам заключения. Четверо из них, указывает Reuters, отбывали пожизненные сроки.