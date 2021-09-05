Суд в Минске приговорил оппозиционерку Колесникову к 11 годам

Минский областной суд приговорил к 11 годам лишения свободы Марию Колесникову — члена совета оппозиции Беларуси, координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года, передает РБК.

Вместе с ней был приговорен адвокат Максим Знак, также член координационного совета оппозиции. Его суд приговорил к десяти годам.

Суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор с целью захвата власти), ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленные на причинение вреда национальной безопасности), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Беларуси.

В соответствии с решением суда Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего, Знак — усиленного режима.