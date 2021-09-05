В Азербайджане запахло осенью
Завтра, 7 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ближе к ночи местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-22, днем 24-27, в Баку ночью 20-22, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 60-70%.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) – 25-26 градусов.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди и ливни, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 26-31, в горах ночью - 7-12, днем 15-20 градусов тепла.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник ветер хазри благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.