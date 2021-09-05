Какие страны талибы пригласили на объявление своего правительства

Представители движения «Талибан» пригласили ряд стран для участия в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление анонимного представителя движения.

По его словам, приглашение было направлено Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару.

Представитель политического офиса «Талибана» Мухаммад Наим заявил, что лидером движения будет эмир страны. При этом он еще не определил имя будущего премьер-министра.

Сегодня талибы заявили о полном захвате северной афганской провинции Панджшер, однако впоследствии Фронт национального сопротивления опроверг эту информацию.

Большую часть территории Афганистана талибы контролируют с 15 августа.