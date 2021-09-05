В боях за Панджшер уже погибли 500 человек

За три дня боев в афганской провинции Панджшер погибли порядка 500 человек, потери понесли и талибы, и повстанцы. Число убитых назвал источник РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что во время столкновений был убит один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин. Боевики эту информацию пока не подтвердили.

Отмечается, что представители движения «Талибан» уверяют, что среди погибших нет мирных жителей.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена. По его словам, боевики одержали победу над Фронтом сопротивления в Панджшере.