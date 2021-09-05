Акция «Открытый микрофон» дает свои плоды: в трех селах будет газ видео
Акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз», которая стала новшеством в секторе коммунальных услуг, уже дает свои плоды.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, наряду с Баку «Передвижная приемная» установлена также во всех регионах страны. В прошлом месяце «Открытый микрофон» выслушал проблемы, предложения и пожелания в селе Деллекли Ярдымлинского района, в населенном пункте Гарабулаг Физулинского района и селе Бабакюче Лерикского района. После проведения акции за короткие сроки начался процесс налаживания газоснабжения всех указанных населенных пунктов. Работы ведутся в ускоренном темпе.
Более подробную информацию можно получить посмотрев следующее видео: