COVID-больной в Баку решил прокатиться на автобусе

В Баку в Бинагадинском районе полицейские выявили в пассажирском автобусе активного больного коронавирусом без маски.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что сотрудники 5-го отделения Бинагадинского районного управления полиции во время проведения профилактических мероприятий установили, что один из пассажиров не использовал маску в автобусе, следовавшем по маршруту №147. Пассажир был высажен из общественного транспорта. В ходе расследования было установлено, что это Нариман Гамидов, зарегистрированный как активный пациент с коронавирусом.

В отношении него в следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.