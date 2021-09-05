Криштиану Роналду: Месси – великий, но я лучше

«Я спросил у Криштиану: «Кто величайший футболист, против которого ты когда-либо играл?» Был час ночи. Мы сидели на освещенной свечами террасе его любимого ресторана в Турине, когда он играл за «Ювентус».

Пришло время большого вопроса. «Месси», - ответил он решительно. «Правда?» — спросил я, удивленный тем, что он назвал своего главного соперника. Роналду подтвердил: «Он лучший из тех, против кого я играл. Но Пирс, ты задаешь мне неправильный вопрос». Я спросил: «Хорошо, а какой правильный?» Криштиану сказал: «Ты должен спросить, кто лучший футболист». «Думаю, я знаю ответ», - ответил я, смеясь. Роналду подмигнул, и мы чокнулись. Он считает себя лучшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. И я с ним согласен», - написал Морган в своей колонке в Daily Mail.