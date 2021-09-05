Увеличились на 25%: Госнефтефонд рассказал о своих доходах

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана от продажи прибыльной нефти с блока "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсата с месторождения "Шахдениз" в январе-августе 2021 года составили $3 млрд 618,178 млн, это на 25,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении фонда.

Согласно сообщению, доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $3 млрд 488,5 млн (рост на 31,3%).

Кроме этого, доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения "Шахдениз", составили $130,137 млн (спад в 1,8 раза), в том числе доходы от продажи конденсата составили $57,131 млн (спад в 2,9 раза).

По данным фонда, суммарные поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ с 2001 по 1 сентября 2021 года составили $152,893 млрд, от продажи прибыльного газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" с 2007 года по 1 сентября 2021 года - $3,797 млрд.