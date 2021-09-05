Азербайджан. Коронавирус. 37 умерших за сутки

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2 867 пациентов вылечились, 37 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 445 278 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 386 549 человек выздоровели, 5 879 пациентов клиник скончались. Лечение 52 850 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.