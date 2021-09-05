Ильхам Алиев наградил героев Паралимпиады
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
В тексте распоряжения говорится: "За высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта наградить следующих азербайджанских спортсменов и их тренеров:
орденом «Шохрат»
Астанова Эльвина Амрах оглу; Гейдари Гамеда Мохаррамали оглу; Салеи Рамана Сергеевича
орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Асланова Орхана Аловсат оглу; Гаджиеву Шахану Ибадат гызы; Гусейнову Ханым Акиф гызы; Исрафилова Вели Рашадат оглу; Керимову Дурсадаф Мухтар гызы; Рагимли Гусейна Натиг оглу; Ширинли Вугара Тофиг оглу; Велиеву Ламию Ровшан гызы; Велиеву Севду Расим гызы; Закиева Ильхама Азизага оглу
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Абаслы Намига Зульфугар оглу; Мамедова Парвина Расим оглу; Наджафзаде Саида Али оглу
орденом «Эмек» 3-й степени
Джулфаева Алаверди Абасовича; Мамедова Рашада Низами оглу; Заеца Владимира Владимировича
медалью «Терегги»
Агакишиева Фарида Ибили оглу; Алиева Эльвина Адиль оглу; Алиева Эльвина Эльман оглу; Алиева Рашада Рауф оглу; Алиева Тофига Зохраб оглу; Ибрагимова Ибрагима Эльдар оглу; Мамедова Расима Мамед оглу; Мамедова Имамверди Агаверди оглу; Нагиева Мехди Али оглу; Панютина Олега Викторовича; Захидова Азада Закир оглу".