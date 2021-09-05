Талибы заявили, что захватили мавзолей Панджшерского льва

Представители движения «Талибан» заявили о захвате в районе Базарака мавзолея Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера Фронта сопротивления.

Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» в Telegram. Боевики движения передали, что в результате боев в провинции Панджшер они заняли мавзолей отца лидера сил сопротивления Ахмада Масуда.

На видео можно видеть, как некто с камерой идет к зданию. Но внутрь не заходит и больше никого в кадре нет.