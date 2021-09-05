Распоряжение о сносе здания и строительстве на его месте офисных и жилых высоток Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. Чиновник поставил свою подпись под актом исторического вандализма – стройбароны снесли архитектурный памятник, воздвигнутый в период первого нефтяного бума в 1893 году.

В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос памятника культуры по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе.

На сегодняшнем заседании суда адвокат Расима Гулиева Адалят Мовланов подал ходатайство о том, чтобы в качестве дополнительных свидетелей были допрошены жильцы здания, проживающие по адресу Д.Алиева, 141. Ходатайство было оставлено нерассмотренным на нынешнем этапе суда.

Затем на вопросы гособвинителя ответил сам Расим Гулиев. Бывший глава аппарата повторил показания о том, что у него не было полномочий исполнять обязанности главы города Баку.

«В то время заместитель главы ИВ города Рауф Панахов был болен, и работа простаивала. После смерти Панахова Гаджибала Абуталыбов поручил подготовить представления на трех глав Управлений для назначения на должность заместителя. Среди них не было моего имени. Для того, чтобы подготовить представления, я должен был у всех троих начальников управлений принять заявления. Представьте себе, насколько это были безграмотные люди, с низким интеллектом, что не смогли написать элементарное заявление. Я проинформировал об этом Гаджибалу Абуталыбова», - сказал Расим Гулиев.

Экс-глава аппарата также отметил, что после этого Гаджибала Абуталыбов поручил ему временно исполнять обязанности его заместителя.

«Он подписал соответствующее распоряжение на бланке Исполнительной власти города Баку. Я изучил это распоряжение и пришел к выводу, что оно было составлено неверно. После смерти Рауфа Панахова я руководил возглавляемыми им комиссиями по работе с религиозными структурами и чрезвычайным ситуациям. Но я не получал за это зарплату и работал на общественных началах. Когда я временно исполнял обязанности заместителя главы ИВ, Гаджибалу Абуталыбова назначили вице-премьером. Но несмотря на это, он лично контролировал и Исполнительную власть города», - сказал Расим Гулиев.

По его словам, он не мог самолично подписывать документы и обязательно должен был их согласовывать с руководством.

«Тогда я даже не мог уволиться по собственному желанию, потому что должности главы района и его зама были свободны. Лишь после назначения Эльдара Азизова на должность первого зама главы города я написал заявление об увольнении. Но я уволился с должности главы аппарата, а не с должности замглавы города. Получается, что я до сих пор занимаю эту должность?», - вопросил Расим Гулиев.

Отметим, что следующее заседание суда по этому делу назначено на 9 сентября.