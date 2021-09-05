Эрдоган ни за что не закроет школы

Турция - одна из немногих стран, продолживших очное обучение в школах и вузах вопреки условиям пандемии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник на открытии нового учебного 2021-2022 года в профессионально-техническом училище Султанахмет.

Как сообщает Анадолу, глава государства привлек внимание к значимости вакцинации для продолжения обучения в очном формате.

«Число примененных в Турции доз вакцин приблизилось к 100 млн. Учитывая, что многие страны столкнулись с серьезными проблемами в процессе массовой вакцинации, турецкая статистика в этой области - показатель важного успеха», - отметил турецкий лидер.

Эрдоган призвал всех граждан Турции, в частности сотрудников сферы образования и родителей школьников, пройти вакцинацию.

«Предотвращение распространения пандемии коронавируса в стране зависит от того, насколько будут соблюдаться карантинные меры», - добавил президент.