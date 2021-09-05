Министр образования готовится к экстренному брифингу
Завтра, 7 сентября, министр образования Эмин Амруллаев проведёт брифинг, приуроченный к началу нового учебного года, сообщает haqqin.az.
Отметим, что накануне министерство образования приостановило занятия в частных общеобразовательных школах. 15 сентября начинается календарный учебный год. Однако азербайджанское правительство не выработало единой и окончательной позиции относительно формы учебного процесса в свете бушующей пандемии коронавируса. Ожидается, что завтра Э.Амруллаев окончательно прольет свет на неопределенную ситуацию.