Суд в пользу оппозиционера Мехмана Гусейнова и против сына Зии Мамедова

Сураханский районный суд Баку отклонил иск сына бывшего министра транспорта Зии Мамедова – Анара Мамедова против оппозиционного блогера Мехмана Гусейнова. Об этом сообщает агентство Turan со ссылкой на самого Мехмана Гусейнова.

По словам блогера, поводом для жалобы стало распространение в соцсетях фото дорогих автомобилей, принадлежащих Мамедову в Лондоне.

Сын экс-министра утверждал, что материал опубликован на аккаунте, принадлежащем Мехману Гусейнову.

«Но мы в суде доказали, что этот аккаунт не связан со мной. Все мои аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube официально зарегистрированы на мое имя и специально помечены», - сказал блогер, отметив, что публикации на аккаунте, которые вызвали недовольство истца, к нему отношения не имеют.

Суд принял доводы ответчика и его адвоката Шахлы Гумбатовой, после чего отклонил иск.