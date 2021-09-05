Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, в Лачинском районе начались совместные тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Основной целью учений стало совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в сложных рельефных условиях.