Фернанду Сантуш в Баку: «У сборной Азербайджана отличный тренер, команда хорошо обороняется»

«Не хочу никого выделять отдельно в сборной Азербайджана, но могу сказать, что у вашей команды отличный тренер с хорошим прошлым, - говорит Фернанду Сантуш. - Мы сосредоточены больше на командном противостоянии, нежели на индивидуальном соперничестве.

Азербайджан хорошо обороняется. Порой шесть игроков бывают за линией мяча. Азербайджанская команда хорошо организована и в центре поля. А когда появляется возможность, они забивают».