Фернанду Сантуш в Баку: «У сборной Азербайджана отличный тренер, команда хорошо обороняется»
На Бакинском Олимпийском стадионе состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша, посвященная завтрашнему отборочному матчу чемпионата мира-2022 против национальной команды Азербайджана.
«Не хочу никого выделять отдельно в сборной Азербайджана, но могу сказать, что у вашей команды отличный тренер с хорошим прошлым, - говорит Фернанду Сантуш. - Мы сосредоточены больше на командном противостоянии, нежели на индивидуальном соперничестве.
Азербайджан хорошо обороняется. Порой шесть игроков бывают за линией мяча. Азербайджанская команда хорошо организована и в центре поля. А когда появляется возможность, они забивают».
Рубен Диаш сказал следующее:
«Мы смотрели матч сборной Азербайджана с Ирландией и увидели, что Азербайджан играл достаточно хорошо. Помним также наш сложный матч с азербайджанской командой в Лиссабоне, в котором мы выиграли 1:0. Нужно быть очень внимательными завтра».