Талибы наложили цензуру на Ахмада Масуда

Радикальное движение «Талибан» запретило распространять в афганских СМИ заявления лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Решение было принято в ответ на публикации Масуда в Facebook, где он призывал народ Афганистана восстать против боевиков и присоединиться к общенациональной борьбе во имя свободы, религии и независимости страны.

Ранее Масуд заявил, что повстанцы в Панджшере продолжат борьбу с талибами. Лидер подчеркнул, что бойцы сопротивления все еще находятся в провинции и готовы противостоять террористам.