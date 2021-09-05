Хикмет Гаджиев предупреждает: «Армения может допустить историческую ошибку»

“В соответствии с указаниями президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные строительные работы. Как заявил президент, цель азербайджанского государства состоит в том, чтобы как можно скорее обеспечить возвращение наших вынужденных переселенцев на свои земли и обеспечить их безопасность”.

H.Гаджиев также прокомментировал начатый процесс перевооружения вооруженных сил Армении.

Помощник президента Азербайджана особо подчеркнул, что если эти действия будут предприняты с целью реванша, то Армения допустит роковую историческую ошибку: “Армения сегодня нуждается в том, чтобы жить в мире и согласии со своими соседями. Мы расцениваем перевооружение Армении, как попытку самоутешения. Однако попытка реванша завершится тяжкими историческими последствиями. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и будет впредь обеспечивать безопасность своих границ и своих граждан”.

В своем интервью Х.Гаджиев также поделился своими мыслями о Зангезурском коридоре, посетовав на нелогичность действий Армении.

"Открытие Зангезурского коридора является частью трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября. Армения взяла на себя обязательства. К сожалению, в Армении все чаще звучат нерациональные и нелогичные оценки этого проекта”, - заключил Х.Гаджиев.