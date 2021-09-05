Обеспокоенный король Иордании приехал к Путину

Король Иордании Абдалла II приезжал в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поток сирийских беженцев и боевиков, рвущихся в королевство. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская Весна» со ссылкой на иорданского политика, экс-министра информации и культуры Салеха Аль-Колаба.

Как раскрыл Аль-Колаб, именно необходимость обсудить ситуацию с сирийцами стала настоящей причиной визита монарха в Россию. По его словам, в Иорданию из Сирии уже бежали порядка миллиона человек. При этом террористы, действующие в южной сирийской провинции Деръа, продолжают пытаться проникнуть в королевство, — их главари уже направляли соответствующие запросы монарху.